Adana Demirspor 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Sarıyer - Adana Demirspor maçı nefes kesti. Penaltılara kalan maçta gülen taraf Adana temsilcisi oldu.
Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 15:56
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sarıyer, Adana Demirspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren maç penaltılara kaldı. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, 5-4'lük skorla 5. tura yükseldi.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
SARIYER: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 1 (SAVAŞ YILMAZ)
SARIYER: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (YANNİCK LOEMBA)
SARIYER: 1 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (ERKUT TEKİNSOY)
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