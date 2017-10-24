 Adana Demirspor 5. tura yükseldi - Türkiye Kupası - 24 Ekim 2017 Salı

Adana Demirspor 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Sarıyer - Adana Demirspor maçı nefes kesti. Penaltılara kalan maçta gülen taraf Adana temsilcisi oldu.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 15:56

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sarıyer, Adana Demirspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren maç penaltılara kaldı. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, 5-4'lük skorla 5. tura yükseldi.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

SARIYER: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 1 (SAVAŞ YILMAZ)

SARIYER: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (YANNİCK LOEMBA)

SARIYER: 1 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (ERKUT TEKİNSOY)

SARIYER: 2 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (ERKUT TEKİNSOY)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler