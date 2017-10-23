Türkiye Kupası'nda büyük heyecan yaşanacak

TURKUVAZ Medya'nın ATV, A Spor ve a2 kanallarından 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başlıyor. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur müsabakalarının programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar yarın, çarşamba ve perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Büyük heyecan yaşanacak.





YARIN:

13.00 Sarıyer-Adana Demirspor 14.30 Etimesgut Bld.-Antalyaspor 16.00 Altınordu-Kars 36 Spor 17.00 Kasımpaşa-Niğde Bld.

18.30 A.Alanyaspor-Edirnespor 19.00 Fethiyespor-Adanaspor 19.00 K.Maraş-Çaykur Rizespor 20.30 Akhisarspor-24 Erzincan



ÇARŞAMBA:

13.00 Ofspor-Y.Malatyaspor 13.00 Orhangazi Bld.-Şanlıurfa 13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor 13.00 İstanbulspor-Afjet Afyon 13.00 Batman Petrol-Denizlispor 14.30 Çorum Bld.-Trabzonspor 16.30 Elazığspor-Sivas Bld.

17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor 18.30 Sivasspor-Kızılcabölük 19.00 Bucaspor-Amed Sportif 19.00 Gazişehir-Ankara Demir 19.00 BB Erzurumspor-Tire 1922 20.30 Osmanlıspor-Karagümrük



PERŞEMBE:

13.00 Altındağ Bld.-Bursaspor 14.30 Yeşil Bursa-Kayserispor 16.30 Konya A.Selçuk-Boluspor 17.00 Giresunspor-Menemen Bld.

18.30 Manisaspor-Hatayspor 20.30 K.Karabük-Keçiörengücü