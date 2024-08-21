TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu
Barcelona'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer etmek için devreye girdiği İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e geri dönüyor. İşte detaylar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
The Athletic'in haberine göre 33 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2025'e kadar anlaşma sağlandı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da bunu doğruladı.
Son 48 saatteki olumlu görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı ve Pep Guardiola evet dedi.
İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılacak.
DİĞER