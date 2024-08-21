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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Barcelona'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer etmek için devreye girdiği İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e geri dönüyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:00
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Barcelona'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

İlkay Gündoğan'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

2023 yazında Manchester City'den Barcelona'ya bedelsiz olarak transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'e geri dönüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

The Athletic'in haberine göre 33 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2025'e kadar anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da bunu doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Son 48 saatteki olumlu görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı ve Pep Guardiola evet dedi.

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