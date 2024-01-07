TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!
Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasına az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...
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Bu doğrultuda iki ekip de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.
Galatasaray'ın transfer döneminde en az 2 takviye yapacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin planı ise en az 3 transfer gerçekleştirmek.
Öte yandan birçok futbolcuyu listesinde bulunduran ve görüşmeler gerçekleştiren devlerle ilgili sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin aynı yıldıza talip olduğu ortaya çıktı.
Her iki takımın da flaş bir isim için yarışa girdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sportitalia'dan aktardığı habere göre; Galatasaray ile Fenerbahçe, Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.
Haberde iki İstanbul kulübünün, 28 yaşındaki orta sahayı kapmak için transfer derbisinde mücadele etmeye hazırlandıkları belirtildi.
Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Bu detayın transferde belirleyici faktörlerden biri olması bekleniyor.
Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti.
2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.
Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı.
1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.
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