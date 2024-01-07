Haberler Transfer TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasına az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Ezeli rakipler kadrolarını ara transferde önemli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen iki takım, kış transfer döneminde yapacağı hamlelerde tam isabet sağlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Bu doğrultuda iki ekip de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Galatasaray'ın transfer döneminde en az 2 takviye yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'nin planı ise en az 3 transfer gerçekleştirmek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Öte yandan birçok futbolcuyu listesinde bulunduran ve görüşmeler gerçekleştiren devlerle ilgili sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin aynı yıldıza talip olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Her iki takımın da flaş bir isim için yarışa girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sportitalia'dan aktardığı habere göre; Galatasaray ile Fenerbahçe, Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Haberde iki İstanbul kulübünün, 28 yaşındaki orta sahayı kapmak için transfer derbisinde mücadele etmeye hazırlandıkları belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Bu detayın transferde belirleyici faktörlerden biri olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'lı yıldızın peşinde!

1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.

DİĞER
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hastanelik oldu! Vural Çelik sağlık durumunu paylaştı!
Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacak!
F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor
Krunic'ten olay hamle! F.Bahçe için bunu yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe derken G.Saray'a! Transferde flaş hamle
Kylian Mbappe'den iddialara yanıt!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? 11:19
Beşiktaş transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları Beşiktaş transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 10:57
F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor 10:41
Krunic'ten olay hamle! F.Bahçe için bunu yaptı Krunic'ten olay hamle! F.Bahçe için bunu yaptı 10:38
Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı 10:35
F.Bahçe ve G.Saray'dan dev kapışma! O yıldızın peşindeler F.Bahçe ve G.Saray'dan dev kapışma! O yıldızın peşindeler 10:30
Daha Eski
Ocak ayında veda! Serdar Aziz'in yeni takımı Ocak ayında veda! Serdar Aziz'in yeni takımı 10:24
G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:13
Alperen'den double double! Alperen'den double double! 10:13
İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! 10:07
Ancelotti'den Arda'ya övgü dolu sözler! Ancelotti'den Arda'ya övgü dolu sözler! 10:01
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:55