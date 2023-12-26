Haberler Transfer Sezon sonunda Lewandowski'yle yollar ayrılabilir

Sezon sonunda Lewandowski'yle yollar ayrılabilir

Son dakika spor haberleri... Barcelona'nın yıldız santraforu Robert Lewandowski'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:31
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Sezon sonunda Lewandowski'yle yollar ayrılabilir

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten ayrılarak 45 milyon euro'ya Barcelona'nın yolunu tutan Robert Lewandowski'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkıp 33 gol, 8 asistlik katkı veren Lewandowski, bu sezon gösterdiği performansla gözden düştü. Toplamda 21 maça çıkan Polonyalı forvet takımına 9 gol 5 asistlik katkı sunabildi.

Barcelona ile olan kontratı 2026 yılına kadar devam edecek olan Lewa'nın LaLiga ekibinden ayrılma olasılığının giderek arttığı vurgulandı. Lewandowski'nin transfer görüşmelerine şimdiden başladığı ve bir menajerle temas kurduğu öne sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Sport'da yer alan habere göre deneyimli golcünün sezon sonunda Suudi Arabistan'a gitmesinin son derece olası olduğu belirtildi. Barcelona tecrübeli golcü için 30 milyon euro istese de transferin 20 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği de vurgulandı.

Ayrıca Sport'un yaptığı haberde Lewandowski'nin Suudi Arabistan'a transferi için bir menajerle görüştüğü detayı da geçildi.

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