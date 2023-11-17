Haberler Transfer Haaland’ın menajerinden ‘serbest kalma maddesi’ iddialarına yanıt!

Haaland’ın menajerinden ‘serbest kalma maddesi’ iddialarına yanıt!

Son dakika spor haberleri... Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland’ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncusunun serbest kalma maddesi ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:01
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Haaland’ın menajerinden ‘serbest kalma maddesi’ iddialarına yanıt!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ın adı geçtiğimiz günlerde Real Madrid'le anılıyordu. İspanyol devinin, Norveçli yıldızı transfer etmek için oyuncunun sözleşmesinde yer alan 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı iddia edilmişti.

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta'dan yıldız futbolcunun 'sebest kalma maddesi' iddialarına yanıt geldi.

İspanya basınına konuşan menajer Pimenta, "Erling Haaland'ın sözleşmesindeki maddeleri sadece ben, Haaland, Manchester City tarafı ve babası biliyor. Diğer kulüplerden kimsenin sözleşmeden yana bilgisi olamaz." dedi.

2022-23 sezonunun yaz transfer döneminde Manchester City'e transfer olan Erling Haaland çıktığı 71 maçta 69 gol 13 asist yaptı.

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