Haaland’ın menajerinden ‘serbest kalma maddesi’ iddialarına yanıt!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ın adı geçtiğimiz günlerde Real Madrid'le anılıyordu. İspanyol devinin, Norveçli yıldızı transfer etmek için oyuncunun sözleşmesinde yer alan 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı iddia edilmişti.

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta'dan yıldız futbolcunun 'sebest kalma maddesi' iddialarına yanıt geldi.

İspanya basınına konuşan menajer Pimenta, "Erling Haaland'ın sözleşmesindeki maddeleri sadece ben, Haaland, Manchester City tarafı ve babası biliyor. Diğer kulüplerden kimsenin sözleşmeden yana bilgisi olamaz." dedi.

2022-23 sezonunun yaz transfer döneminde Manchester City'e transfer olan Erling Haaland çıktığı 71 maçta 69 gol 13 asist yaptı.