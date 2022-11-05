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TRANSFER HABERLERİ: Endrick'in babası Douglas'dan flaş açıklama! Real Madrid...

Brezilya'nın genç yeteneği Endrick'in babası Douglas, oğlu hakkında çıkan transfer söylentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 10:52
TRANSFER HABERLERİ: Endrick'in babası Douglas'dan flaş açıklama! Real Madrid...
Brezilya'nın yeni altın çocuğu Endrick'in babası, oğluna yönelik transfer dedikodularına ilişkin açıklama yaptı.

Özellikle Real Madrid ve PSG'nin oyuncuyu kadrosuna katmak için kıyasıya yarış halinde olduğu haberleri gündeme gelmişti. Endrick'in babası Douglas yaptığı açıklamada dedikoduları yalanlayarak, "Henüz Real Madrid veya başka bir takımla kesinlikle anlaşmadık. Palmeiras'ın isteklerini yerine getirecek ve bize Endrick için en iyi projeyi getiren kulüp kim olursa onu seçeceğiz. Bir kaç ay içinde karar vermiş oluruz." diye konuştu.

Bilindiği gibi Brezilya'da uzun yıllardır uygulanan karara göre bir futbolcu, 18 yaşını doldurmadan ülke dışına transfer olamıyor. Endrick'i transfer eden kulüp de bu nedenle oyuncunun 18 yaşını geçmesini beklemek zorunda kalacak.

16 yaşındaki Endrick, Palmeiras formasıyla çıktığı 12 maçta 9 gol kaydederek dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmişti.
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