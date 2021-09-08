Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Türkiye'de transfer dönemi bitiş saati ne? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... | Süper Lig

Süper Lig'e 3. hafta sonunda verilen milli arada yaz transfer dönemi heyecanı da yaşanıyor. Süper Lig ekipleri birçok yıldız ve yıldız adayını kadrosuna katmaya devam ediyor. Transferin bitiş tarihi de taraftarlarca araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Türkiye'de transfer dönemi bitiş saati ne?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de transfer dönemi Avrupa'ya göre daha geç bitecek. Normal şartlarda 10 Haziran - 1 Eylül arasoında bitmesi gereken transfer dönemi, Kulüpler Birliği'nin talebiyle uzatıldı. Böylelikle, 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara transfer dönemi, 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek.

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