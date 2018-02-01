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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    En iyi hangisi?

    En iyi transfer hangisi?

    'de ara dönemi arka arkaya patlayan transfer bombalarıyla sona erdi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:07
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