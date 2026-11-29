Trabzonspor devre arasında savunma hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Bu sezon 'marka' isimlere giden bordo-mavililerin hedefinde Virgil van Dijk var. Hollandalı stoper bir süredir Karadeniz ekibinin gündeminde. Liverpool ile kontratı 2027 yılında sona eriyor. Ocak ayından itibaren başka bir takıma gitme ihtimali bulunuyor. Fırtına onu devre arasında Ada'dan kopararak renklerine bağlamayı planlıyor. Ancak bu transferde yalnız değil. Milan da 35 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor. Van Dijk ise şu anda farklı bir tercih noktasında. Deneyimli stoper, Liverpool'dan ayrılmayı düşünüyor ancak bunu devre arasında planlamıyor. Sezon sonunda bonservisini alarak bir takıma gitmek istiyor. Böylece imza parası artacak.