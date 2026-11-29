Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'ın forma verip karşılığında istediğini aldığı isimlerden biri de Benjamin Bouchouari...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'ın forma verip karşılığında istediğini aldığı isimlerden biri de Benjamin Bouchouari... Faslı futbolcu kendisine tanınan şansları iyi kullandı. Adı devre arasında gönderilecekler arasında yer alıyordu. Ancak Alman çalıştırıcı, 25 yaşındaki futbolcudan faydalanacağını söyleyerek yönetime "Satılmasın" raporunu iletti.