- 13 yıl sonra bir Avrupa maçında geri dönüşe imza attı.
- 13 yıl sonra Avrupa'da üst üste 2 deplasman galibiyeti aldı.
- Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 2 derbisini gol yemeden kazanan ilk yabancı hoca oldu.
- 19 yıl sonra Avrupa'da bir deplasmanda 4 gollü galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.
- Trabzonspor'da üst üste 7 maç kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
- Karadeniz ekibinin başında Avrupa Kupaları'nda en fazla maç kazanan yabancı teknik direktör oldu.
- Fırtına'da 2 farklı yenilgiden maç kazanan tek yabancı teknik direktör oldu.
- Dört Büyük takımda görev alan yabancı hocalar arasında 1959-60 sezonundan bu yana ilk 7 maçını kazanan tek yabancı teknik direktör oldu.
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