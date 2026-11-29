Bordo-mavili ekibin hocası Thomas Reis, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı "Kendinize güveniniz tam olsun. Şut atmaktan çekinmeyin" emrini verdi. Reis, Göztepe'yi ceza sahası dışından şutlarla yıkmayı planlıyor. Bunun için de antrenmanlarda bol bol şut çalışması yaptırdı.

İDMANA DEVAM

Karadeniz ekibi, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırsı dikkat çekti. Alman çalıştırıcı ligde galibiyet serilerini sürdürmeleri gerektiğini anlattı. Maç taktiğini öğrencilerine ezberletti.