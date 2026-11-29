Ballon D'Or'un (Altın Top) resmi sitesinden Muhammed Salah'a büyük övgü...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Ballon D'Or'un (Altın Top) resmi sitesinden Muhammed Salah'a büyük övgü... Ballon D'Or resmi sitesi, CSKA Sofya karşısında 1 gol, 1 asistle resital sunen Mısırlı yıldızı manşetine taşıdı. Şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'un maçı çevirmesine yardımcı oldu. Yeniden formuna kavuştu. 6 kez Ballon D'Or ödülüne layık görülen Salah, Trabzonspor ile kendini buldu. Onunla birlikte bordo-mavililerin hücum performansı etkileyici bir seviyeye ulaştı."