Trabzonspor'un hem lig hem de Avrupa'da gösterdiği üstün başarı takım disiplinine geçiyor. Ancak bazı özel performanslar da öne çıkıyor. Bunların başında da Muhammed Salah geliyor. 34 yaşındaki hücum oyuncusu muhteşem formuyla Karadeniz ekibine her alanda katkı sağlıyor. Trabzonspor 'Salah etkisiyle' ligde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. Konferans Ligi'nde de lig aşamasının bitimine 2 hafta kala ilk 8'in içinde. Lider Salah'ın amacı takımı sezon sonu kupalara kavuşturmak.

NE OYUNCU AMA...

Muhammed Salah, Konferans Ligi'nde son olarak CSKA Sofya'ya karşı 1 gol, 1 asistle oynadı. Hearts ve Kuopion maçlarında da benzer performans sergileyen Salah, Kupa 3'te 3 gol, 3 asiste ulaştı. En fazla katkı veren oyuncu konumunda. Mısırlı yıldızın Avrupa istatistiklerine Süper Lig'de yaptıkları eklenince 34 yaşındaki oyuncunun etki alanı daha da genişliyor. Salah, Süper Lig'de 9 gol, 3 asistlik performans üretti. Toplam gol sayısı 12, asisti ise 6 oldu. 18 gole direkt etki yaptı. Onu izleyen herkes oyununa hayran.