Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da zirveye oynayan Trabzonspor'un bu sezon en büyük artılarından biri Andre Onana... 30 yaşındaki kaleci performansıyla bordomavili takımın yürüyüşündeki mimarlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Kamerunlu eldiven, yüzde 85.5 kurtarış oranıyla Süper Lig'de 4 ve üzeri maça çıkmış kaleciler arasında ilk sırada yer alıyor. Deneyimli file bekçisi geçen sezonun tamamında 6 karşılaşmada gol yememişti. Henüz 12 haftada geçen sezonu geride bıraktı. Onana ayrıca 7 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda da zirveyi elinde tutuyor. Başarılı kaleci, Avrupa'da da farklı değil. Önceki gün CSKA Sofya deplasmanında 4 kritik kurtarışıyla geri dönüş öncesi Fırtına'yı maçta tuttu.

AYAKLARI ADETA RAKET GİBİ

Andre Onana sadece kurtarışlarıyla değil oyun kurulumuna yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor. Her iki ayağıyla da topu oyuna mükemmel sokan Onana bu şekilde atakların olgunlaşmasını sağlıyor.