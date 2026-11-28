Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis, Göztepe deplasmanında 4 futbolcusundan faydalanamayacağını açıkladı. Alman çalıştırıcı, İzmir deplasmanında Dju, Aral, Folcarelli ve Batagov'un olmadığını duyurdu.

SAVIÇ VE MUÇİ LİGE SAKLANDI

Trabzonspor'un CSKA Sofya'yı devirdiği maçta Savic ve Muçi yoktu. Teknik direktör Thomas Reis "Onları korumam gerekiyordu. Göztepe maçında bizimle beraber olacaklar" diyerek müjdeyi verdi.

FUTBOLCU EŞİ DEĞİL, ABLAYIM

Fırtına'nın orta sahasındaki deneyimli futbolcusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, Trabzon halkıyla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi. Tufan "Burada aile ortamı var. Ben de artık onlardan biri gibiyim. Burada bir futbolcu eşi gibi değil de abla gibi yaklaşıyorlar. Hiçbir maçı kaçırmam, hepsini izlerim" diye konuştu.