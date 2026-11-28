Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Paul Onuachu bu yıl bir türlü beklenileni veremiyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Paul Onuachu bu yıl bir türlü beklenileni veremiyor. Franculino Dju'nun yokluğunda forma giyen tecrübeli Nijeryalı forvet bir türlü ağları sarsamıyor. Önceki gün de zorlu CSKA Sofya deplasmanında bomboş durumda iki net fırsattan yararlanamadı. Bu sezonki görüntüsü bordo-mavili futbolseverleri büyük bir hayal kırıklığına uğratmış durumda.