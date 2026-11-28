Trabzonspor, Konferans Ligi'nde CSKA Sofya karşısında aldığı galibiyetin ardından kalan iki maç öncesinde hesaplarını netleştirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde CSKA Sofya karşısında aldığı galibiyetin ardından kalan iki maç öncesinde hesaplarını netleştirdi. Bordomavililer ilk 24 içinde yer almayı ve play-off oynamayı şimdiden garantiledi. Karadeniz ekibinin hedefi ise ligi ilk 8'de tamamlayıp doğrudan son 16 turuna kalmak. Trabzonspor'un doğrudan son 16'ya yükselme ihtimali yüzde 46.5 olarak hesaplandı. Trabzonspor kalan iki maçtan bir galibiyet çıkarması halinde 12 puana ulaşacak. Bu puan ilk 8 ihtimalini hayli yükseltiyor, ancak kesinleşmiyor. 13 puanı bulursa ise direkt Son 16 Turuna kalıyor.