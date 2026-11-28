Karadeniz ekibi sezona Fatih Tekke ile başladıktan sonra hoca değişikliğine gitmişti. Takımın başına geçen Thomas Reis kısa sürede büyük bir değişimin öncüsü oldu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Karadeniz ekibi sezona Fatih Tekke ile başladıktan sonra hoca değişikliğine gitmişti. Takımın başına geçen Thomas Reis kısa sürede büyük bir değişimin öncüsü oldu. Fırtına önceki gün Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'yı devirdi. Bu Reis'ın Trabzonspor'un başında çıktığı 11. maçtaki 10. galibiyeti oldu. Alman hoca geldikten sonra ligde zirve yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, Konferans Ligi'nde de kendini ilk 8 takım arasına atmayı başardı. Bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde hem lig hem de Avrupa'da hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Taraftarlar da kısa sürede başarılı çalıştırıcıyı bağırlarına bastı.