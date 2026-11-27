Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da, Richarlison gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Bordo-mavili kurmayların, Premier Lig ekibi Tottenham ile yürüttüğü bonservis görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlığı bonservis bedeli oluşturuyor. İngiliz kulübünün 29 yaşındaki forvet için 10 milyon sterlin talep ettiği, bordo mavili yönetimin bu rakama çıkmak istemediği vurgulandı. Teklifini tek haneli rakamlarda tutan Fırtına, Tottenham'ı indirime ikna etmeye çalışıyor. Trabzonspor, yaz transfer döneminde bitiremediği Ricarlison'a ocakta imza attırmaya kararlı.

BAŞKAN DOĞAN DOĞRULAMIŞTI

Bordo-mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı son televizyon programında Salah ve Fabinho gibi yine yıldızları alacaklarını söylemiş, "Richarlison beğendiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Doğan'ın sözleri taraftarları heyecanlandırırken, bu transferde önemli bir rakip çıktı: Eski takımı Everton... İngiliz ekibi de Trabzonspor gibi yaz döneminde sambacıyı gündemine almıştı. Ancak lacivert-beyazlılar, son kararını Folarin Balogun'dan yana kullandı. İmza için beklenen ABD'li forvet son anda vazgeçince, Everton, forvet alamadan transfer dönemini kapattı. Şimdi rotayı yine Richarlison'a çevirdiler.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Trabzonspor ile Everton arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Yönetim, erken hamle yapıp 29 yaşındaki hücum oyuncusunu bir an önce ikna etmek istiyor. Fırtına bunun için Salah ve Fabinho gibi yıldızlarından destek alabilir. Özellikle Salah'ın devreye girmesi bu transferde ibreyi

bordo mavili takımın lehine ciddi şekilde çevirebilir. Richarlison'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Brezilyalı yıldız ayrılmak için gün sayarken, Tottenham da bu konuda zorluk çıkarmadan işin bitmesini istiyor. Sambacı bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Brentford maçında forma giydi.