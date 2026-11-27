Reis'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve santrfora takviye isteyen bordo-mavililer gözünü İngiltere'ye çevirdi. İngiliz spor sitesi The 4th Official'a dayandırılan haberlerde, Fırtına'nın Richarlison'un yanı sıra West Ham forması giyen Pablo Felipe ile de ilgilendiği duyuruldu. Trabzonspor'un oyuncu için teklif verdiğine ya da iki kulübün görüşmeye başladığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Portekiz'in Braga kentinde doğan ve Brezilya'da büyüyen 22 yaşındaki santrfor, Famalicao'nun ardından Gil Vicente'de çıkış yaptı. West Ham'a gitmeden önce Portekiz Ligi'nde yarım sezonda 13 maçta 10 gol attı. İngiliz ekibi, 1,84 boyundaki forveti Ocak 2026'da kadrosuna katıp dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı.