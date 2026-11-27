UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 4. hafta mücadelesinde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mohamed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle üç puana uzanan bordo-mavililer, ilk 8 yarışında önemli bir avantaj yakaladı. Gözler kalan iki karşılaşmaya çevrilirken taraftarlar tur ihtimallerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde kaç puanı var? Trabzonspor ilk 8'e kalabilir mi? İşte tüm ihtimaller...

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde ise 4 gol gördü.

Karadeniz ekibi, 9 puan ve +4 averajla dördüncü haftayı 8. sırada tamamladı.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE ÜST TURA ÇIKABİLİR Mİ?

Trabzonspor'un hem doğrudan son 16 turuna yükselme hem de play-off oynama ihtimali bulunuyor. Mevcut puanıyla önemli bir avantaj yakalayan Fırtına, kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla Avrupa'daki yolunu belirleyecek.

Konferans Ligi'nin statüsüne göre;

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9-24. sıradaki takımlar play-off oynuyor.

25-36. sıradaki takımlar organizasyona veda ediyor.

TRABZONSPOR İLK 8'E KALABİLİR Mİ?

Trabzonspor, kalan Jablonec ve Kızılyıldız karşılaşmalarını kazanması halinde 15 puana ulaşarak ilk 8'i matematiksel olarak garantileyecek.

Bordo-mavililerin bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puana ulaşması da doğrudan son 16 yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Bu senaryoda diğer karşılaşmaların sonuçları ve averaj belirleyici olabilecek.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ TUR ATLAMA SENARYOLARI

2 galibiyet: 15 puan

1 galibiyet, 1 beraberlik: 13 puan

1 galibiyet, 1 mağlubiyet: 12 puan

2 beraberlik: 11 puan

1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 10 puan

2 mağlubiyet: 9 puan

Trabzonspor'un 11 puana ulaşması ilk 24 içerisinde yer almasını garantileyecek. Bordo-mavililerin öncelikli hedefi ise play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmek olacak.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ KALAN MAÇLARI

10 Aralık 2026 Perşembe

20.45 | Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık 2026 Perşembe

23.00 | Kızılyıldız-Trabzonspor

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI

KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor

Trabzonspor 2-0 Hearts

Trabzonspor 0-1 Freiburg

CSKA Sofya 1-2 Trabzonspor

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (İLK 10)

Monaco – 12 puan Brighton – 10 puan Sint-Truiden – 10 puan Ajax – 9 puan Panathinaikos – 9 puan Lugano – 9 puan Twente – 9 puan Trabzonspor – 9 puan Freiburg – 9 puan Braga – 7 puan

Konferans Ligi'nde 9 puana sahip 6 takımın bulunması nedeniyle kalan iki haftada averaj da büyük önem taşıyacak. Puan eşitliği halinde öncelikle genel averaja, ardından atılan gol sayısına bakılacak.