Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü. Şampiyonada +80 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Havvanur için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Havvanur Kethüda'yı karşılayan Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, sporcuya çiçek verdi.
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