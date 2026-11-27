Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü. Şampiyonada +80 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Havvanur için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Havvanur Kethüda'yı karşılayan Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, sporcuya çiçek verdi.