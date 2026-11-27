Bu sezon ortaya koyduğu performansla savunmanın belkemiği haline gelen Nwaiwu, Premier Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin yakın takibinde.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
Bu sezon ortaya koyduğu performansla savunmanın belkemiği haline gelen Nwaiwu, Premier Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin yakın takibinde. Şampiyonluk yarışında kadrosunda hiçbir şekilde güç kaybı yaşamak istemeyen Fırtına, 30 milyon euro ve hatta üzerinde bir teklif gelse dahi ara transfer döneminde Nwaiwu'yu satmayı kesinlikle düşünmüyor.