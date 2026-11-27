CSKA Sofya maçında Trabzonspor'un beraberlik golünü atan ve ikinci gole de katkı sağlayan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda 4-2 galip geldiği KuPS Kuopio maçı ile sahasında 2-0 kazandığı Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, CSKA Sofya karşısında gollerine devam etti.

Salah, Trabzonspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmada 9, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros maçlarında da görev yapan Salah, toplam 18 müsabakada 12 gol atmayı başardı.

SÜPER LİG KATKISI

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği müsabakada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 gol atan Mısırlı futbolcu, 4-0 galip geldikleri Galatasaray maçında "hat-trick" yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken daha sonra 2-0'lık Beşiktaş karşılaşmasında da 8. golünü kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, ligde Trabzonspor'un deplasmanda 2-0 galip geldiği Corendon Alanyaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandırarak 9. golüne ulaştı.

LİGDE 15 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Salah'ın ligde gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 12 hafta sonunda 28 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Salah'ın gol attığı maçlarda 15 puanı hanesine yazdırdı.

Salah'ın gol attığı UEFA Konferans Ligi'ndeki 3 maçta da Trabzonspor galip gelerek 4. hafta sonunda 9 puanla 8. sırada yer aldı.