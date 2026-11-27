Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada hiç puan kaybetmeyerek en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Bordo-mavililer, 12 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı altı maçı da kazanarak 18 puan elde etti. Karadeniz devi, dış sahada ise altı müsabakada üç galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet alırken hanesine 10 puan yazdırdı. İç sahada üç puan ortalamasına ulaşan Fırtına, dış sahada ise 1,6 puan ortalamasında kaldı.

İSTANBUL'A KARŞI 4 MAÇLIK SERİ

Karadeniz devi, Eyüpspor galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı yakaladığı başarılı seriyi de devam ettirdi. Bordo-mavililer, Başakşehir'i 2-1, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek İstanbul temsilcileriyle oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasını kazandı. Fırtına, Eylül-Kasım 2021'den bu yana İstanbul takımlarına karşı en uzun galibiyet serisini yakaladı.

EVİNDE BİR GOL YEDİ

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı altı maçta kalesinde sadece bir gol gördü. Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen Fırtına, sahasında 0,17 gol yeme ortalaması tutturdu. Karadeniz devi, sahasındaki savunma başarısıyla da 12 haftalık bölümde sekiz golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

41 YIL SONRA BAŞARDI

Fırtına, bu sezon Papara Park'ta oynadığı altı Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazanarak 41 yıl sonra önemli bir başarıya ulaştı. Karadeniz devi, 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk altı iç saha karşılaşmasını kazanma başarısı gösterdi.

GOL ORTALAMASI 2,67

Karadeniz devi, iç sahada 6 müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırırken 2,67 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Bordo mavili takım, dış sahada ise 11 gol kaydetti.

FIRTINA ZORLU PERİYOTTA

Bordo-mavililer zorlu bir maç periyoduna girmiş durumda. 30 Kasım'da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, 6 Aralık'ta Çorum FK'yi, 10 Aralık'ta ise Jablonec'i ağırlayacak. Karadeniz devi, ardından 13 Aralık'ta Fenerbahçe ve 17 Aralık'ta Kızılyıldız deplasmanlarına çıkacak. 21 Aralık'ta Kocaelispor'u konuk edecek Trabzonspor, yoğun fikstürünü 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmasıyla tamamlayacak.

REIS'IN ROTASYON KARTI

Yaklaşık dört günde bir sahaya çıkacak Trabzonspor'da teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumuna göre kadro rotasyonuna gitmesi bekleniyor. Özellikle Fenerbahçe ve Kızılyıldız deplasmanlarının kısa aralıklarla oynanacak olması, bordo-mavililerin kadro derinliğini ve fiziksel dayanıklılığını ön plana çıkaracak.