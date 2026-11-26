CSKA Sofya-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden bordo-mavililer, dördüncü hafta mücadelesinde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında 161. maçına çıkmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 6 puan topladı. KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, son maçında Freiburg'a 1-0 yenildi. Thomas Reis'in öğrencileri, CSKA Sofya karşısında yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ev sahibi CSKA Sofya ise ilk üç maçında galibiyet elde edemedi. Bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Bulgaristan temsilcisi, bir puanla haftaya giriyor. Trabzonspor, rakibinin bu durumundan yararlanarak deplasmanda önemli bir sonuç elde etmek istiyor. İşte CSKA Sofya-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri, eksikleri ve canlı yayın detayları...

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

Bordo-mavili ekip, CSKA Sofya deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak. Kulübün açıkladığı 20 kişilik kamp kadrosunda Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ernest Muçi yer almadı. Ayrıca Stefan Savic de Sofya kafilesinde bulunmuyor. Böylece teknik direktör Thomas Reis, Bulgaristan deplasmanında bazı önemli oyuncularından yararlanamayacak.

Trabzonspor'un açıklanan kamp kadrosunda Andre Onana, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Muhammed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu gibi isimler bulunuyor.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 161. MAÇINA ÇIKIYOR

Karadeniz temsilcisi, CSKA Sofya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 161. maçını oynayacak. 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 160 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, bu maçların 58'ini kazandı. Bordo-mavililer 39 beraberlik ve 63 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında rakip fileleri 200 kez havalandırırken kalesinde 217 gol gördü.

TRABZONSPOR İLK KEZ BULGAR TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, CSKA Sofya mücadelesiyle tarihinde ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer açısından bu karşılaşma yalnızca Avrupa kupalarındaki 161. maç olması nedeniyle değil, aynı zamanda Bulgaristan futboluyla ilk resmi randevu olması bakımından da önem taşıyor.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jérémie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Hicham Zakrani üstlenecek. Dördüncü hakem ise Marc Bollengier olacak.

İŞTE CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

CSKA Sofya: Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Gbamin, Jordao, Pittas, Sensi, Panayotov, Godoy.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Bouchoari, Salah, Ozan, Saviolo, Onuachu.

TRABZONSPOR TARAFTARI CSKA SOFYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynanan karşılaşmada yaşanan seyirci olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezasını CSKA Sofya deplasmanında çekecek. Bu nedenle bordo-mavili taraftarlar karşılaşmayı tribünden takip edemeyecek.

TRT 1 CANLI İZLE! CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

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Takımımız bugün '𝐒𝐢𝐲𝐚𝐡' formamız ile sahada ❤️💙 #UECL — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 26, 2026

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 CSKA Sofya 🏆 UEFA Konferans Ligi 4. Hafta ⏰ TSİ 23.00 🏟 Bulgarska Armiya Stadyumu @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/VrqGEDRRYs — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 25, 2026