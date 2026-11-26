Eyüpspor'u yenen Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bordo-mavililer, İstanbul takımları ile oynadığı son 10 maçta sekiz galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Bu periyotta 19 gol atarken; altı gol yedi.

13 PUAN İSTANBUL'DAN

Karadeniz devi, bu sezon ligin ilk 12 haftasında 28 puan elde etti. Bu puanların 13'ünü İstanbul takımlarından aldı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer; Başakşehir'i 2-1, G.Saray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Eyüp'ü 1-0 yendi.

285 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer, İstanbul takımlarına karşı en son 14 Şubat 2026'da sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçla geldi. Karadeniz devi bu karşılaşma sonrası oynanan 10 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi, önemli başarılar elde etti.