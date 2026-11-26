17 Eylül'de Trabzonspor'un başına geçen Reis, 67 günde müthiş bir çıkış yakaladı. Alman teknik adamla 10 maça çıkan Fırtına, dokuz galibiyet ve bir mağlubiyetle yüzde 90'lık başarı oranına ulaştı. Reis dün Sofya maçı öncesi iddialı mesajlar verdi. 53 yaşındaki hoca, "Rakibimizi iyi tanıyorum. Buraya kazanmaya geldik. Konferans Ligi'ni ilk sekizde tamamlamak istiyoruz. Bunun için iki galibiyetin bize yeter. Geçen seneye göre ilk 8 için kaç puanın yeterli olacağına da bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÖRT OYUNCU SAKAT, SAVIC VE MUÇI DE YOK

Sakatlıkları bulunan Aral, Dju, Batagov ve Folcarelli, CSKA Sofya maçında forma giyemeyecek. Kaptan Savic ve Muçi de dinlendirilmek amacıyla kadroya alınmadı. UEFA listesinde yer almayan Malinovskyi, Metehan, Umut, Cihan ve Ali de kafilede yok.

GÖZLER ONUACHU'DA

Onuachu'da Onuachu, CSKA Sofya karşısında yedi maçlık gol hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Reis'in desteğini arkasına alan Nijeryalı forvet, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki futbolcuyu ceza sahasında daha fazla topla buluşturarak gol sessizliğini bozmasını bekliyor.

NWAIWU VE PINA'YA MARKAJ

Wagner Pina ve Chibuike Nwaiwu, CSKA Sofya maçında İngiliz kulüplerinin scoutları tarafından izlenecek. Özellikle Nwaiwu'ya devre arasında resmi teklif gelmesi bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın kadroyu koruma isteğine rağmen teklifin miktarı kararda belirleyici olacak. Muçi de takip edilebilir.