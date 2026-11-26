CSKA Sofya-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden bordo-mavililer, dördüncü hafta mücadelesinde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında 161. maçına çıkmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 6 puan topladı. KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, son maçında Freiburg'a 1-0 yenildi. Thomas Reis'in öğrencileri, CSKA Sofya karşısında yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ev sahibi CSKA Sofya ise ilk üç maçında galibiyet elde edemedi. Bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Bulgaristan temsilcisi, bir puanla haftaya giriyor. Trabzonspor, rakibinin bu durumundan yararlanarak deplasmanda önemli bir sonuç elde etmek istiyor. İşte CSKA Sofya-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri, eksikleri ve canlı yayın detayları...

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

Bordo-mavili ekip, CSKA Sofya deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak. Kulübün açıkladığı 20 kişilik kamp kadrosunda Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ernest Muçi yer almadı. Ayrıca Stefan Savic de Sofya kafilesinde bulunmuyor. Böylece teknik direktör Thomas Reis, Bulgaristan deplasmanında bazı önemli oyuncularından yararlanamayacak.

Trabzonspor'un açıklanan kamp kadrosunda Andre Onana, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Muhammed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu gibi isimler bulunuyor.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 161. MAÇINA ÇIKIYOR

Karadeniz temsilcisi, CSKA Sofya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 161. maçını oynayacak. 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 160 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, bu maçların 58'ini kazandı. Bordo-mavililer 39 beraberlik ve 63 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında rakip fileleri 200 kez havalandırırken kalesinde 217 gol gördü.

TRABZONSPOR İLK KEZ BULGAR TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, CSKA Sofya mücadelesiyle tarihinde ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer açısından bu karşılaşma yalnızca Avrupa kupalarındaki 161. maç olması nedeniyle değil, aynı zamanda Bulgaristan futboluyla ilk resmi randevu olması bakımından da önem taşıyor.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jérémie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Hicham Zakrani üstlenecek. Dördüncü hakem ise Marc Bollengier olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Son Avrupa maçında puanı hak ettiklerini ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten Alman teknik adam, ilk 8 hedefi için önlerindeki 3 maçın 2'sini kazanmanın yeterli olabileceğini belirterek, "İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza" dedi.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Ev sahibi ekibin teknik direktörünü tanıdığını ve iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirten Reis, şöyle konuştu:

"Yarın taraftarımızdan yoksun bir maça çıkacağız. Burada güzel bir stadyum var, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Rakibimizin hocası ve takımı itibarıyla da iyi bir maç olacak. Rakibimizin antrenörü ile birbirimizi tanıyoruz. İyi bir hocaları var. Buradaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. Buraya geri döndüğüm için mutluyum."

"LİG MAÇLARIYLA AVRUPA MAÇLARI FARKLI"

Bulgaristan futbolunu tanımasının kendileri açısından belirleyici bir avantaj oluşturmayacağını ifade eden Reis, Avrupa maçlarının lig karşılaşmalarından farklı bir karakter taşıdığına dikkat çekti.

Reis, "Bulgaristan futbolunu tanımanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var ama puan durumu itibarıyla biraz daha fazla puana ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için bir avantaj olacak" dedi.

"SON MAÇTA PUANI HAK ETMİŞTİK"

Konferans Ligi'nde son oynadıkları karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen ortaya koydukları oyunun puanı hak ettiğini savunan Thomas Reis, ilk 8 hedefi konusunda da umutlu konuştu.

Alman teknik adam, "Konferans Ligi'nde oynadığımız son maçı kaybettik ama oyun olarak puanı hak ettiğimiz bir maçtı. İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza" ifadelerini kullandı.

FABINHO: "GÜZEL BİR ATMOSFER BEKLİYORUM"

Trabzonspor'un futbolcusu Fabinho ise Bulgaristan'da gördükleri karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılaşmanın oynanacağı stadın zeminini beğendiğini belirten Fabinho, taraftarların ilgisine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Burada bulunmak güzel. Güzel bir zemin var, yarın iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Umuyorum, yarın çok güzel bir maç olacak. Hem havalimanında hem de otelde sıcak bir karşılama vardı. Hem Trabzonspor taraftarları hem de Bulgar taraftarlar bizleri karşıladılar. Bu sıcak karşılama için kendilerine teşekkür ederim."

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