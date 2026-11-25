Trabzonspor, savunmasını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Salah, Onana ve Fabinho transferleriyle dikkat çeken bordo-mavililer, şimdi de Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'i gündemine aldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Karadeniz devinin, 35 yaşındaki Hollandalı stoper için resmi temaslara başladığı ileri sürüldü. Transferin ara dönemde mi yoksa sezon sonunda mı gerçekleşeceği henüz netlik kazanmadı. Van Dijk'in eski takım arkadaşları Salah ve Fabinho'nun da transfer sürecinde devreye girebileceği iddia edildi. Liverpool ile sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli savunmacı, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini açıklamıştı.