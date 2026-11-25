UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ernest Muçi yer almadı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN CSKA SOFYA KAFİLESİ

1. Andre Onana

2. Ahmet Doğan Yıldırım

3. Onuralp Çevikkan

4. Chibuike Nwaiwu

5. Cenk Özkacar

6. Samet Akaydin

7. Sidny Lopes Cabral

8. Mustafa Eskihellaç

9. Wagner Pina

10. Fabinho

11. Melih Kabasakal

12. Batista Mendy

13. Benjamin Bouchouari

14. Ozan Tufan

15. Mohamed Salah

16. Noah Saviolo

17. Paul Onuachu

18. Oğuzhan Ertem

19. Yiğithan Çubukcu

20. Mustafa Kuzey Akçay