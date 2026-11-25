UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ernest Muçi yer almadı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN CSKA SOFYA KAFİLESİ
1. Andre Onana
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Onuralp Çevikkan
4. Chibuike Nwaiwu
5. Cenk Özkacar
6. Samet Akaydin
7. Sidny Lopes Cabral
8. Mustafa Eskihellaç
9. Wagner Pina
10. Fabinho
11. Melih Kabasakal
12. Batista Mendy
13. Benjamin Bouchouari
14. Ozan Tufan
15. Mohamed Salah
16. Noah Saviolo
17. Paul Onuachu
18. Oğuzhan Ertem
19. Yiğithan Çubukcu
20. Mustafa Kuzey Akçay