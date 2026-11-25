Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'da oynanacak maç öncesi Sofya'ya ulaşan bordo-mavili ekipte basın toplantısı düzenlendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fabinho ile birlikte düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan öne çıkan başlıklar...

FABINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"İyi bir atmosferde oynamak güzeldir"

"Burada olmak güzel. Saha ve zemin güzel. Atmosfer güzel olacak. Yarın güzel bir maç olacak. Otelde ve havalimanında güzel karşılandık. Çok sıcak bir ortam oldu. Umuyorum ki çok da güzel bir maç olacak.

Doğu Avrupa'da ilk kez oynuyorum galiba. Atmosferi iyi stadyumlarda oynamak daha güzel, kendini daha iyi hissedersin. Her zaman iyi bir atmosferde oynamak çok daha iyidir."

"Onları nasıl durduracağımızdan ziyade..."

"Ben ve takım arkadaşlarım, onları nasıl durduracağımızdan ziyade onların bizi durdurmasını tercih ederim. Stefano Sensi, İtalya'da büyük takımlarda oynamış bir oyuncu ama rakibimizi durdurup iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum."

THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Taraftarımızdan yoksun olacağız"

"Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Bu konuda yapabilecek bir şey yok ama iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibin hocasını da tanıyorum ve maçın güzel geçeceğini düşünüyorum."

"Geçmişte Bulgaristan'da çalışmam..."

"Geçmişte Bulgaristan'da çalışmamın yarınki maç açısından bir avantaj yaratacağını düşünmüyorum. Hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'deki yerel lig maçlarıyla Avrupa maçları farklı oluyor. Ben buradayken stadyumlarda çok büyülü bir atmosfer görememiştik fakat yarınki atmosferin iyi olacağını düşünüyorum."

"Bize göre puana daha fazla ihtiyaçları var"

"CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol'un beni tanıması gayet doğal. Geçmişte ikimiz de Samsunspor'da görev yapmıştık ve ikimiz de Almanız. İyi bir takım ruhu inşa etmeye çalışıyor. Her ikili mücadeleyi kazanmayı amaçlayan, mücadele ruhu yüksek takımlar oluşturuyor. Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var. Bizden ziyade daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim. Şunu da değerlendirebiliriz; Ludogorets'ten ayrıldığımda, takım şampiyonluk mücadelesi veriyordu. CSKA Sofya da aynı yarışın içerisinde olacaktır. Belki Freiburg maçında iyi bir ilk yarı koymaadık ama ikinci yarı gayet iyiydik. İlk 8 hedefimiz için önümüzdeki üç maçtan da iyi sonuçla ayrılmalıyız."