Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadro planlamasına hız veren Trabzonspor'da, Richarlison gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Bordo-mavili kurmayların, Premier Lig ekibi Tottenham ile yürüttüğü bonservis görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlığı bonservis bedeli oluşturuyor. İngiliz kulübünün 29 yaşındaki forvet için 10 milyon sterlin talep ettiği, bordo mavili yönetiminin bu rakama çıkmak istemediği vurgulandı. Teklifini tek haneli rakamlarda tutan Fırtına, Tottenham'ı indirime ikna etmeye çalışıyor

FUTBOLCU GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İki kulüp arasındaki pazarlık süreci devam ederken, oyuncu cephesi de gelişmeleri yakından takip ediyor. Richarlison'un, Trabzonspor ile Tottenham arasındaki görüşmelerin sonucuna göre kariyeriyle ilgili kararını vereceği kaydedildi. Öte yandan Brezilyalı golcünün menajerinin de alternatif planlar doğrultusunda farklı takımlarla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Tottenham ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 1,84 boyundaki forvet, bu sezon Premier Lig'de yalnızca bir karşılaşmada forma giyerek 67 dakika sahada kaldı.