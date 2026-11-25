Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan Trabzonspor, ilk üç haftada dört puan topladı. Kasımpaşa ile berabere kalan, Başakşehir'i yenen bordo-mavililer, Amed'e mağlup oldu. Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Fırtına, Konyaspor'a 1-0 kaybetti. İlk beş haftayı yedi puanla dokuzuncu sırada tamamladı. Ardından göreve gelen Thomas Reis ile bambaşka bir kimliğe bürünen Karadeniz devi, oynadığı yedi maçını da kazanarak 21 puan topladı. Böylece 28 puana ulaşan Trabzonspor, zirveyle arasındaki farkı 3'e düşürdü. Reis, maç başına üç puan ortalaması yakalayarak dikkat çekti. Tekke 1,33, Hüseyin Çimşir ile 1,5 ortalama elde etmişti.

SON 5 SEZONUN EN İYİ DÖNEMİ

Trabzonspor, art arda 7 maçını kazandığı ligde elde ettiği 28 puanla son 5 sezon içerisindeki en iyi 12. haftayı geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 30 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu performansın sadece 2 puan gerisinde kaldı. Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2022-23'te 21, 2023-24'te 22, 2024-25'te 15, geçen sezon ise 25 puan elde etmişti.

67 GÜNDE BÜYÜK ÇIKIŞ

17 Eylül'de Trabzonspor'un başına geçen Thomas Reis, 67 günde müthiş bir çıkış yakaladı. Alman teknik adam yönetiminde 10 maça çıkan Fırtına, dokuz galibiyet ve bir mağlubiyet alarak yüzde 90'lık başarı oranına ulaştı.

GÖZÜNÜ 8 MAÇLIK SERİYE DİKTİ

Trabzonspor, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından gözünü şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundaki 8 maçlık seriye dikti. Bordo-mavililer, Göztepe deplasmanında kazanması halinde söz konusu dönemdeki başarısını yakalamış olacak.

BÜYÜK MAÇLARI DA KAZANDI

Reis ile büyük maçlarda da başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, sahasında G.Saray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Bordo- mavililer; Samsunspor, Rizespor, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor'u da mağlup etti. Yedi maçta 18 gol atan Fırtına, kalesinde yalnızca üç gol gördü ve altı karşılaşmada gol yemedi.

ŞU ANA KADAR 24 OYUNCUYA ŞANS VERDİ

Ligde yedide yedi yapan bordo-mavililer, 21 puan topladı. Reis, bu süreçte 24 futbolcuya forma şansı vererek kadrodaki rekabeti de canlı tuttu. Alman teknik adam sakatlıklar nedeniyle zaman zaman kadro sıkıntısı yaşadı.

2,40 GOL ORTALAMASI

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, bu süreçte 24 gol atarken kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Maç başına 2,40 gol ortalaması yakalayan bordomavililer, hücum ve savunmadaki performansıyla dikkat çekti.

İLK ÜÇE AMBARGO

Fırtına, Eyüpspor galibiyetinin ardından istatistiklerde de öne çıktı. Süper Lig'in 12. haftasında en fazla topla buluşan ilk üç futbolcu bordo- mavili takımdan çıktı. Ozan Tufan'ın golünde asist yapan Pina, 125 kez topla buluşarak zirveye yerleşti. Cenk Özkaçar 113, kaptan Savic da 107 kez topla buluşarak ilk üçte yer aldı

ŞAMPİYONLUK ORANI

Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Reis yönetiminde art arda yedi galibiyet elde eden Trabzonspor, açıklanan oranlarda Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Bordo- mavililerin şampiyonluk oranı 5.20 olarak belirlendi.