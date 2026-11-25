Trabzonspor'un iki sezondur kalesini koruyan Andre Onana, performansıyla Avrupa'nın en iyi kalecileri arasına girdi. Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier Lig ve La Liga kalecilerinin değerlendirildiği sıralamada Kamerunlu file bekçisi, 12 maçın yedisinde gol yemedi. Yüzde 58.3'lük başarı oranı yakalayan 30 yaşındaki kaleci, ilk üçte yer aldı. Onana, Atletico Madrid'li Oblak ile aynı sayıda maçta (yedi) kalesini gole kapattı. Ancak Oblak bu başarıya 13 karşılaşmada ulaşırken Onana 12 maçta aynı istatistiği yakaladı. Arsenal kalecisi Raya ise 11 maçta yedi kez gol yemeyerek yüzde 63.6'lık oranla zirveye çıktı. Union Saint- Gilloise'dan Herve Koffi ve Brighton'dan Bart Verbruggen de yedişer kez kalesini kapattı.

TÜRKİYE'DE ZİRVEDE

Onana, Avrupa'nın ardından Türkiye'de de başarılı istatistikleriyle öne çıktı. Süper Lig'de en az gol yiyen kaleci olan Kamerunlu file bekçisi, 12 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı. Yüzde 58.3'lük başarı oranı yakalayan Onana, Trabzonspor'un zirve yarışındaki en önemli kozlarından biri oldu.

KALESİNDE GÜVEN VERİYOR

Ligde 12 maçta yalnızca 8 gol yiyen Trabzonspor, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Bu başarıda önemli pay sahibi olan Onana, hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden kaleciler arasında dikkat çekici bir performans sergiledi.