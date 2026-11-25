Gisdol, maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, perşembe günkü karşılaşmada favorinin Trabzonspor olduğunu, puan almaları için 90 dakika boyunca iyi oynamaları gerektiğini belirtti.

Gisdol, Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ı çok iyi tanıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Samsun'dan ayrıldığımda bana kendisini sordular. Ben de Thomas Reis ile anlaşmalarını tavsiye ettim. Çünkü kendisi de aynı tarzı takip ediyor, dolayısıyla takımı aynı şekilde geliştirmek istiyor. Teknik direktör olarak biz dostuz. Thomas Reis ile görüşeceğimiz için mutluyum. Ama oyun başladığında dostluk bitmiş oluyor ve oyun bittiğinde dostluk tekrar devam ediyor. Çok ilginç bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki teknik direktörün tarzları ve stilleri birbirine benziyor. Ben Sofyalı olsaydım perşembe günü kesinlikle stada gelirdim."

Bordo-mavili takımın Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a önlem alıp almayacakları şeklindeki bir soru üzerine Gisdol, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarına hazırlanırken en iyi takımlarla, Monaco, Panathinaikos, Trabzonspor ile karşı karşıya gelmeye hazır olmanız gerekiyor. Onlar çok yüksek düzeyde futbol oynuyor. Yaz mevsiminde transfere çok büyük yatırımlar yapıldı. Muhammed Salah'ı çektiler. Herkes bunu biliyor. Ama tek bir forvet oyuncusu, defans oyuncusu ile soruna çözüm getirmek mümkün değil. Birçok çözüm gerekiyor. Biz Salah gibi futbolcularla karşı karşıya gelmeye hazırız ve öğrenmeye devam ediyoruz."

GBAMIN: SABIRSIZLIKLA BU KARŞILAŞMAYI BEKLİYORUZ

CSKA Sofya'nın savunma oyuncusu Jean-Philippe Gbamin ise daha önce Trabzonspor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Harika bir atmosfer bekliyoruz. Burası yeni evimiz, bu statta bulunmaktan çok mutluyuz. Bunun her zaman bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Tribünlerden destek aldığımız zaman biz sanki 12 kişilik bir takım olarak oynuyoruz. Zor bir karşılaşma olacaktır ama sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Gbamin, "Trabzonspor'da oynamış olup olmamamın önemi yok. Bir sonraki 90 dakikada kendimden olanın en iyisini vereceğim. Çok yeni bir takımız. Trabzonspor'u ise geçmişte biliyorum. Ama ben geçmişte yaşamıyorum bugünü yaşıyorum ve çok iyi bir oyun bekliyorum. Çok iyi bir performans bekliyorum. Odaklı ve fiziki olarak hazır olmamızı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.