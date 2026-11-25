Altı maçta forma giyen Dju'nun skor katkısı verdiği beş karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavililer, 22 yaşındaki forvetin yokluğundaki üç maçta ise beş kez fileleri sarsabildi. Dju'nun skor katkısı verdiği beş galibiyette maç başına 3,40 gol atan Trabzonspor'un bu ortalaması, yıldız futbolcunun yokluğunda 1,67'ye geriledi.

RİZE MAÇINDA İKİ GOL ATTI

Franculino Dju, beş galibiyette skor katkısında bulundu. Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında birer gol atan 22 yaşındaki forvet, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde asist yaptı. Rizespor karşısında ise iki kez ağları havalandırdı.