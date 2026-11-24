Thomas Reis, Eyüpspor galibiyetiyle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Alman teknik adam, Süper Lig tarihinde bordo-mavili takımın başında üst üste yedi galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Reis yönetimindeki Trabzonspor, G.Saray'ı 4-0, Samsun'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rize'yi 4-3, Gaziantep'i 2-0, Alanya'yı 2-0 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, söz konusu yedi karşılaşmada 18 gol attı; üç gol yedi. Reis, 2000'den bu yana Türkiye'de üst üste en az yedi lig maçı kazanan yabancı teknik direktörler listesine girmeyi başardı.

LİGİN EN BAŞARILI TAKIMI

Bordo-mavililer, Reis'in ilk maçına çıktığı 6'ncı haftadan bu yana Süper Lig'in en başarılı takımı oldu. Fırtına, bu süreçte 7 galibiyetle en fazla maç kazanan, 21 puanla en fazla puan toplayan ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak en fazla gol yemeden maç tamamlayan takım olarak öne çıktı.

PAPARA'NIN KRALI

Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada hiç puan kaybetmeyerek en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Bordo-mavililer, 12 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı altı maçı da kazanarak 18 puan elde etti. Karadeniz devi, dış sahada ise altı müsabakada üç galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet alırken hanesine 10 puan yazdırdı. İç sahada üç puan ortalamasına ulaşan Fırtına, dış sahada ise 1,6 puan ortalamasında kaldı.

İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı ve 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, son oynadığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazandı.

41 YIL SONRA BAŞARDI

Fırtına, bu sezon Papara Park'ta oynadığı altı Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazanarak 41 yıl sonra önemli bir başarıya ulaştı. Karadeniz devi, 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk altı iç saha karşılaşmasını kazanma başarısı gösterdi.

SAHASINDA BİR GOL YEDİ

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı altı maçta kalesinde sadece bir gol gördü. Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen Fırtına, sahasında 0,17 gol yeme ortalaması tutturdu. Karadeniz devi, sahasındaki savunma başarısıyla da 12 haftalık bölümde sekiz golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

İSTATİSTİKLERDE FARK ATTI

Trabzonspor, Eyüpspor karşısında yüzde 71 topla oynama oranıyla mücadele ederken; konuk ekip yüzde 29'da kaldı. Bordo-mavililer, 734 pas girişiminin 679'unda başarılı olarak yüzde 92,5 pas isabet oranına ulaştı. Eyüpspor ise 287 pasın 233'ünü isabetli kullandı. Trabzonspor, rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşurken konuk ekip bu alanda 9'da kaldı. Bordo-mavililerin dokuz isabetli şutunun sekizinde Eyüpspor kalecisi gole izin vermedi.

İSTANBUL'A KARŞI 4 MAÇLIK SERİ

Karadeniz devi, Eyüpspor galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı yakaladığı başarılı seriyi de devam ettirdi. Bordo-mavililer, Başakşehir'i 2-1, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek İstanbul temsilcileriyle oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasını kazandı. Fırtına, Eylül-Kasım 2021'den bu yana İstanbul takımlarına karşı en uzun galibiyet serisini yakaladı.

SOFYA'DA KADRO SIKINTISI

Konferans Ligi'nde Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek olan CSKA Sofya'da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Bulgaristan temsilcisinde Teodor İvanov sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Leo Pereira'nın durumu da belirsiz.

İÇERDE GOL ORTALAMASI

Karadeniz devi, iç sahada 6 müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırırken 2,67 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Bordo-mavili takım, dış sahada ise 11 gol kaydetti.