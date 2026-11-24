Eyüpspor karşısında galibiyeti getiren Ozan Tufan, İstanbul takımlarına karşı etkili performansını sürdürdü. Tecrübeli orta saha, bordo-mavili formayla Süper Lig'de kaydettiği yedi golün beşini İstanbul temsilcilerine karşı attı. Ozan Tufan, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş ve Eyüpspor karşısında gol sevinci yaşayarak takımına katkı sağladı.
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