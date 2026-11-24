Andre Onana, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla zirveye yerleşti. Çıktığı 12 lig maçının yedisinde kalesini gole kapatan 30 yaşındaki kaleci, kariyerinin en yüksek lig istatistiklerine ulaştı. Kamerunlu eldivenin yükselen grafiği, teknik direktör Reis'in göreve gelmesiyle zirveye çıktı. Ligin ilk 5 haftasında yalnızca Gençlerbirliği maçında kalesini kapatabilen deneyimli eldiven, Alman çalıştırıcı ile çıkılan yedi karşılaşmanın altısında geçit vermedi. Sadece Rize sınavında üç gol yedi. Trabzonspor formasıyla yüzde 58'lik gol yememe oranına ulaşan Andre Onana, kendi lig kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Kariyerinde benzer bir istatistiği yalnızca 2022-23 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde finale yürürken (13 maçta 8 golsüz maç - %62) yakalayan Kamerunlu kaleci, daha önce forma giydiği hiçbir lig sezonunda bu seviyeye çıkamamıştı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Süper Lig 2026/27 sezonunda zirve yarışı tüm heyecanıyla sürerken, Trabzonspor defansif anlamda ligin tartışmasız lideri konumunda. Geride kalan 12 maçta kalesinde sekiz gol gören Fırtına, "ligin en az gol yiyen takımı" unvanını elinde bulunduruyor. Topladığı 28 puanla zirvenin en güçlü ortaklarından biri olan bordo-mavili ekip, aynı zamanda toplamda ulaştığı 19 averajla birlikte Fenerbahçe'yle bu istatistikte de zirvede yer alıyor.

DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldızın transferi hakkında sorulan bir soru üzerine "Richarlison beğendiğimiz bir oyuncu. Transfer döneminde Salah gibi bir yıldızı da kadromuza katabiliriz" demişti.

PİNA'DAN ENFES PERFORMANS

Sofascore verilerine göre Eyüpspor karşısında 90 dakika sahada kalan Pina, bir asist yaptı, 125 kez topla buluştu. Karşılaşma boyunca 87 pasının 77'sinde isabet sağlayarak yüzde 89'luk pas başarı oranı yakalayan Portekizli sağ bek, rakip yarı sahada ise 61 pasının 56'sını takım arkadaşlarına ulaştırdı. Yüzde 92'lik isabet oranına ulaşan Pina, üç kilit pas verdi.