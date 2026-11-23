Süper Lig'de zirve yarışından geri adım atmayan ve şampiyonluk yarışında önemli bir konumda bulunan Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Üst sıralarda G.Saray ve Beşiktaş ile yarışan iki takımın karşı karşıya geleceği hafta öncesinde önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, Eyüp önünde hata yapmadı. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Wagner Pina'nın ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan Ozan Tufan, kritik mücadelenin tek golünü kaydetti.

BU MAÇLARI SEVİYOR

Ozan Tufan'ın bu golü hiç de sürpriz olmadı. Çünkü tecrübeli futbolcu, bordo-mavili forma altında kaydettiği 7 Süper Lig golünün 5'ini İstanbul takımlarına karşı buldu. Bu sezon G.Saray maçında asist yapan başarılı oyuncu, Beşiktaş'a karşı fileleri sarsmıştı. Bir başka İstanbul ekibi Eyüpspor'a da acımayan Ozan, İstanbul takımlarının belalısı olmaya devam ediyor. Ayrıca bu sezonki 3 skor katkısının hepsi İstanbul ekiplerine karşı oldu ve dün de Eyüpspor karşısında takımına çok önemli bir 3 puan getirdi.

TRABZON ÇOK DENEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, golü de henüz 5. dakikada buldu. Ozan Tufan'ın güzel kafa vuruşu ile öne geçen bordo- mavililer, ardından rakip kaleyi adeta şut yağmuruna tuttu ama aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadeleyi 24 şut çekerek tamamlayan Karadeniz Fırtınası, bazen çerçeveyi bulamadı bazen de kaleci Emre'yi geçmekte güçlük çekti.

ONANA'DAN KRİTİK HAMLE

Oyunun tek hakimi Trabzonspor olsa da konuk ekip Eyüpspor da zaman zaman pozisyona girdi. 54. dakikada Sadia'nın karşı karşıya pozisyondaki şutunda açıyı kapatan Onana, önemli bir kurtarışa imzasını attı ve rakibini oyuna dahil etmedi.

FIRTINA'DAN 3 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'de 7'de 7 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Trabzon, savunma ve kalede de önemli bir performans sergiliyor. Fırtına, Süper Lig'de rakipleriyle oynadığı son 3 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başararak rakiplerine geçit vermedi.

'ÖZEL BİR GÜN OLDU'

Karşılaşmanın tek golünü atan Ozan Tufan, kendisi için özel bir gün olduğunu ifade ederek, "Taraftarlarımız bizi çok destekliyor. Bizi motive ediyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Çok iyi bir ekibimiz var. Aldığımız her galibiyet cok önemli" dedi.

SAVİOLO SUSKUN KALDI

Sezon başında Trabzonspor'a katılan ve ilk haftada Kasımpaşa'ya attığı golle iyi bir başlangıç yapan Noah Saviolo, bir süredir suskun kalıyor. Son olarak 6. haftadaki G.Saray derbisinde fileleri bulan Saviolo, dün de gole iki kez yaklaştı ama kaleciyi geçemedi.