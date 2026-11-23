SÜPER Lig'de şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Trabzonspor, Papara Park'ta lig sonuncusu Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde Fırtına'dan gol şov bekleniyordu. Maç da tam Karadeniz ekibinin istediği gibi başladı. 5. dakikada Muhammed Salah'ın hazırladığı pozisyonda Wagner Pina kafasını kaldırıp içeri doğru kesti. Ozan Tufan net bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde Fırtına saldırdı, Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin kurtardı. Devre bu skorla tamamlandı.

NEFESİ ENSESİNDE

İkinci yarıda Trabzonspor daha rölanti bir oyun tarzını benimsedi. Yine de rakip kalede etkili olmayı sürdürdü. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin bu anlarda devleşti. İstanbul ekibinin tek tehlikesinde de Onana başarılıydı. 90 dakika bitiminde skorborda 1-0'lık galibiyetle 3 puan yazdıran Karadeniz devi puanını 28'e yükseltti. 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ensesinde şampiyonluk yolunda yakın takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer ligdeki son 7 maçlarından da zaferle ayrılarak rakiplerine gözdağı verdi.

EMRE DUVAR ÖRDÜ

Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi ama skor çok daha farklı olabilirdi. Bunu engelleyen isim Eyüpspor'un genç eldiveni Emre Bilgin oldu. 22 yaşındaki kaleci dalga dalga gelen bordomavili ataklara set çekti. 90 dakika boyunca yaptığı 9 kurtarışla takımını her an maçın içinde tuttu. Maç bitiminde Trabzonsporlu oyuncular da onu tebrik etti.

RİSKE EDİLMEDİLER

Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, sağlık heyetiyle de görüşerek sakatlıktan çıkan 3 ismi Eyüpspor'a karşı riske etmedi. Folcarelli, Aral Şimşir ve Malinovskyi maç kadrosuna alınmadı. Thomas Reis, bu üç futbolcunun Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile oynanacak mücadelede forma giymelerini istiyor.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önceki son Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Alman çalıştırıcı, kart cezalısı Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkaçar'a şans tanıdı. Sol bekte de Cabral'ın yerine Mustafa Eskihellaç'a forma verdi.