Ligde üst üste 7. zaferini gördü. Daum, Luce, Bilic ve Mourinho’lu listenin yeni üyesi oldu
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Karadeniz temsilcisi evinde ağırladığı maçta Eyüpspor'u mağlup ederken bu galibiyet teknik direktör Thomas Reis'ı efsane isimler arasına soktu. Alman çalıştırıcı, Süper Lig'de üst üste 7 ve üstünde maç kazanan 5. yabancı teknik adam olmayı başardı. Listeye 5 defa adını yazdıran Christoph Daum art arda 12 galibiyetle zirvede. Onu 7'şer maçta Mircea Lucescu, Slaven Bilic ve Jose Mourinho takip ediyordu. Reis da bu listenin yeni üyesi oldu. Deneyimli hoca maç sonunda "Erken gol attık. Ancak maçı erken koparamadık. Bu bizi biraz zorladı. Yine de 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Şampiyonluk yolunda bu tip maçları kazanmalısınız. Biz de bunu başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.