Trabzonspor, Fırtına'nın evinde Eyüpspor'u konuk ettiği mücadelede kaptan Savic 90 dakika boyunca hep konsantreydi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor, Fırtına'nın evinde Eyüpspor'u konuk ettiği mücadelede kaptan Savic 90 dakika boyunca hep konsantreydi. İstanbul ekibinin geldiği nadir anlarda dikkatli pozisyon olması sayesinde tehlikeleri savuşturdu. Aynı zamanda hücumda pas örgüsüne de katılarak Eyüpspor savunmasını dağıtmak için topu hızlı şekilde dağıttı. Teknik direktör Thomas Reis da karşılaşma sonunda deneyimli futbolcusunu tebrik etti.