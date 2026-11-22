Ara transfer döneminde forvet takviyesi planlayan Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Richarlison için girişimlerini hızlandırdı. Başkan Ertuğrul Doğan, 29 yaşındaki Brezilyalı golcüyü beğendiklerini açıklayarak transfer ateşini yakmıştı. Tottenham, 2022- 2023'te Everton'dan 58 milyon euro'ya renklerine kattığı Richarlison için 15 milyon euro talep etti. Bordo mavili yönetim ise sözleşmesinin son yılında olan 1,84 boyundaki yıldız için indirim istedi

SÖZLEŞMESI 2027'DE SONA ERECEK

Tottenham'da kadro dışı kalan 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için kulübünün bonservis beklentisini daha aşağılara düşürdüğü ve transferin somut hale gelmek üzere geldiği öne sürülüyor. Bu sezon Premier Lig'de bir maçta 68 dakika forma giyebilen Richarlison gelmeye sıcak bakıyor. 2022'den bu yana Tottenham'da oynayan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Tarafların pazarlığa devam ettiği, transferin gerçekleşebileceği belirtildi.