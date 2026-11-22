Trabzonspor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında futbolseverleri önemli bir karşılaşma bekliyor. Şampiyonluk yarışında üst sıralardaki yerini korumak isteyen Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, taraftarının desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Ligde zor günler geçiren Eyüpspor ise Trabzon deplasmanında kötü serisini sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligde oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz temsilcisi, Eyüpspor karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu seriyi kendi sahasında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, hücumdaki üretkenliğini ve iç saha avantajını kullanarak karşılaşmanın kontrolünü elinde tutmak istiyor. Eyüpspor karşısında alınacak üç puan, şampiyonluk yarışında Trabzonspor açısından büyük önem taşıyor.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Konuk ekip Eyüpspor için Trabzonspor deplasmanı oldukça kritik bir sınav olacak. İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 11 haftada yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Üç puanla son sırada bulunan Eyüpspor, oynadığı son 8 lig karşılaşmasını da kaybetti.

Savunmada yaşadığı sorunları çözmekte zorlanan konuk ekip, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. Trabzonspor deplasmanında alınacak olumlu bir sonuç, Eyüpspor'un ligdeki konumu açısından da önemli bir moral kaynağı olabilir.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Temel üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Eyüpspor ⏰ 19.00 🏟 Papara Park 📲 #TSvEYP @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/oCAE1BOYcg — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 21, 2026

⚽ Maç Günü 🏆 Trendyol Süper Lig 🗓 12. Hafta 🆚 Trabzonspor 🕖 19.00 🏟 Papara Park 📺 beIN SPORTS 1 #TSvEYP https://t.co/omAkpcg1Po — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) November 22, 2026