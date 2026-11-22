Trabzonspor'un başında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Thomas Reis, gözünü Süper Lig tarihine geçecek bir başarıya dikti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'un başında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Thomas Reis, gözünü Süper Lig tarihine geçecek bir başarıya dikti. Ligde çıktığı son altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, bugün Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde serisini yedi maça çıkaracak. Böylece Reis, 21. yüzyılda Süper Lig'de üst üste yedi galibiyet elde eden yabancı teknik direktörler kervanına katılacak. Bu başarıya daha önce Mircea Lucescu (2001-02 ve 2002-03), Christoph Daum (2003-04), Slaven Bilic (2014-15) ve Jose Mourinho (2024-25) imza atmıştı.