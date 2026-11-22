Ocak 2026'da Wolfsberger'den 5,5 milyon euroya transfer edilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nwaiwu için 25 ve 28 milyon euro'luk iki teklifin geldiği ama reddedildiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoper, bu sezon 13 maçta bir gol kaydetti. Sezon başında Nwaiwu'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Fulham, transferden vazgeçmedi. Yönetimin beklentisinin 35 milyon euro olduğu belirtildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Ocak 2026'da Wolfsberger'den 5,5 milyon euroya transfer edilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nwaiwu için 25 ve 28 milyon euro'luk iki teklifin geldiği ama reddedildiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoper, bu sezon 13 maçta bir gol kaydetti. Sezon başında Nwaiwu'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Fulham, transferden vazgeçmedi. Yönetimin beklentisinin 35 milyon euro olduğu belirtildi.